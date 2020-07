Emancipace ve švédské církvi: Mezi kněžími je více žen než mužů

Ženy mohou ve švédské protestantské církvi získat kněžské svěcení teprve od roku 1960, od té doby už pronikly i do vyšší církevní hierarchie. Od roku 2013 má církev i svou první arcibiskupku.

Švédsko je dlouhodobě zemí, která v Evropě dospěla nejdále v zajišťování rovných příležitostí mužů a žen ve společnosti. V každoročně zveřejňovaném indexu Evropského institutu pro genderovou rovnost (EIGE) se drží na prvním místě od roku 2005. Loni získala v tomto hodnocení 83,6 bodu ze sta, zatímco například Česko mělo podprůměrných 55,7 bodu

Ačkoli žen ve švédské církvi stále přibývá, podle biskupky Evy Brunneové by se nemělo kněžství stát výhradně ženským povoláním. "Během deseti let na postu biskupky se mě často ptali: kde jsou všichni muži? a já na to můžu odpovědět jedině: nevím," řekla Brunneová agentuře AP.

"Je to stejné, když se podíváte na švédské univerzity, také tam je více žen než mužů, což znamená více právniček, více lékařek a tak dále," dodala.

Švédská luteránská církev má asi 5,8 milionu členů, a hlásí se k ní tedy téměř 60 procent obyvatel země. Podobně vyrovnané poměry mezi ženami a muži v roli kněžích mají církve i v dalších skandinávských zemích, například v Norsku či Dánsku.