Epidemie Covid-19: Šéf WHO pochválil Itálii za odvážná opatření a sebeobětování

"Vláda a Italové podnikají smělé a odvážné kroky s cílem zpomalit šíření koronaviru a chránit svou zemi a svět. Přinášejí opravdové oběti," uvedl šéf WHO na twitteru. "WHO je s Itálií solidární a je tu, aby vás nadále podporovala," vzkázal Italům Tedros.

The government & the people of 🇮🇹 are taking bold, courageous steps aimed at slowing the spread of the #coronavirus & protecting their country & 🌍. They are making genuine sacrifices. @WHO stands in solidarity with 🇮🇹 & is here to continue supporting you.https://t.co/Y2rkgUihtA