Epidemie ve Španělsku a v Portugalsku díky vysoké proočkovanosti skončí na jaře, míní virolog

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přední německý virolog Christian Drosten se domnívá, že ve Španělsku a v Portugalsku by epidemie covidu-19 mohla skončit na jaře, a to díky vysoké proočkovanosti obyvatel obou zemí. Informovala o tom dnes agentura EFE. Španělsko a Portugalsko by se tak mohly stát prvními unijními státy, kde se podaří výskyt koronavirové infekce snížit na endemickou úroveň.