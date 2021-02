Estonská rozvědka: Rusko věří, že pandemie oslabí Západ

"Rusko je připraveno přilít olej do ohně, aby povzbudilo tyto trendy," píše se ve zprávě, která dále upozorňuje, že Moskva se i letos bude snažit "vytvářet a prohlubovat rozpory mezi západními společnostmi", včetně Evropské unie. Jednou z oblastí, na níž se podle estonské rozvědky Rusko pravděpodobně zaměří, bude diskreditace na Západě vyvinutých vakcín proti covidu-19. Zejména očkovací preparát firmy AstraZeneca, vyvinuté ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, kterou ruská propaganda podle rozvědky označuje za "opičí vakcínu". Britský list The Times loni na podzim napsal, že ruská dezinformační kampaň šíří lživou kampaň, která tvrdí, že tato vakcína by mohla "proměnit lidi v opice".

"Rusko doufá, že s pomocí takových očerňovacích kampaní na jedné straně vytvoří příznivější pozici pro své vlastní vakcíny na světovém trhu, a na druhé straně podpoří své strategické ambice ukázat se jako první z mocností, která poskytne řešení covidu-19," upozorňuje zpráva tajné služby.

Směrem k nové americké administrativě se podle estonské zpravodajské služby agenda Kremlu pravděpodobně výrazně nezmění a zůstane "zejména konfrontační".

Vztahy mezi Tallinnem a Moskvou jsou chladné po celou dobu od roku 1991, kdy pobaltské země získaly nezávislost během rozpadu Sovětského svazu.

Zpráva si však mimo jiné všímá si také vývoje v Číně. Snaha Pekingu ujmout se role světového technologického lídra, podle ní "představuje zásadní bezpečnostní hrozby" pro zbytek světa, uvedla AP. Čínské vedení má podle zprávy "jasný cíl podřídit svět závislosti na čínské technologii".