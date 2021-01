Estonsko má poprvé v čele vlády ženu

Kabinet Kallasové složí přísahu v úterý. Opouští jej krajně pravicová Konzervativní lidová strana Estonska (EKRE), jejíž účast ve vládě Kallasová odmítla.

Třiačtyřicetiletá premiérka slíbila, že země přestane definovat manželství pouze jako svazek mezi ženami a muži, což dosud EKRE blokovala. V rozporu s politikou svého předchůdce kabinet Kallasové zakáže investice do technologií založených na fosilních palivech.

"První věc, kterou budeme řešit, je zdravotní krize," řekla podle pobaltské agentury BNS Kallasová v odkazu na pandemii covidu-19. "Naším cílem je udržet Estonsko co nejotevřenější, aby mohli lidé chodit do práce, děti do škol a aby pokračovala ekonomická činnost."

Ratasova Estonská strana středu (EKK) zůstává ve vládě navzdory obviněním z korupce. Generální tajemník této strany podle prokurátora přijal sponzorský dar ve výši milionu eur (26,2 milionu korun) pro stranu výměnou za politickou podporu developerského projektu Porto Franco v přístavní čtvrti hlavního města Tallinnu. Ratas tvrdí, že o jednání tajemníka nevěděl.

V 15členné vládě Kallasové usedne šest žen a osm členů budou třicátníci nebo čtyřicátníci. Ratas v ní bude chybět, zůstává však šéfem EKK. Příští parlamentní volby se mají konat začátkem roku 2023.

Středopravá Reformní strana sice vyhrála předloňské volby, ale Kallasová na rozdíl od Ratase vládu tehdy nesestavila. Právnička a bývalá členka Evropského parlamentu je dcerou bývalého premiéra Siima Kallase.