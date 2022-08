Estonsko zakáže vstup do země ruským občanům s schengenskými vízy

Po zrušení leteckého spojení mezi Evropskou unií a Ruskem se autobusy do Pobaltí staly jednou z hlavních cest, jak se Rusové mohou dostat do Evropy. Estonsko chce nyní tuto trasu uzavřít většině Rusů, poznamenala BBC na svém ruskojazyčném webu.

Estonská víza sice budou platit, ale na jejich držitele budou uvaleny sankce, a tak jim nebude dovoleno vstoupit do Estonska, vysvětlil ministr podle serveru Delfi. Ze zákazu budou výjimky například pro diplomaty, pracovníky mezinárodní dopravy, pro návštěvy z humanitárních důvodů či pro návštěvy blízkých příbuzných.

Zákaz se podle ministra zatím nemá vztahovat na ruské občany, kteří jsou držiteli schengenských víz, vydaných jinými státy schengenského prostoru. Případné rozšíření zákazu i na ně má vláda podrobněji posoudit příští týden, kdy ministerstva zahraničí a vnitra mají v tomto směru předložit návrhy.

Estonsko již dříve jako první v EU přestalo vydávat Rusům víza za účelem studia. Pokud jde o stávající ruské studenty, kterým povolení k pobytu vyprší dříve než skončí jejich studia, vláda se rozhodla jim umožnit prodloužit si pobyt o rok. Jde asi o padesátku osob.

Premiérky Estonska a Finska se tento týden vyslovily pro to, aby Evropa přestala Rusům udělovat turistická víza. Dosud platí, že Rusové mohou na víza udělená například Finskem volně cestovat do většiny z 26 zemí schengenského prostoru. Rusové se kvůli sankcím, jimiž EU reagovala na únorovou ruskou invazi na Ukrajinu, nemohou do zemí Evropské unie dostat letecky, ale často jezdí právě do Finska či Estonska, odkud už případně mohou letecky pokračovat do dalších evropských destinací. Proti udělování víz Rusům se vyslovil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či šéf české diplomacie Jan Lipavský.

BBC nicméně upozornila, že novým estonským zákazem se pro Rusy prakticky nic nezmění, protože Estonsko přestalo vydávat turistická víza Rusům už v březnu. A pokud nějaký Rus má ještě vízum vydané Estonskem, nejspíše s ním bude moci vstoupit do jiné země schengenského prostoru. Pokud estonské úřady zakážou vstup do země Rusům i na víza z jiných zemí, do Estonska se Rusové přesto budou moci dostat přes jiné země EU.

Pro Rusy je zatím je relativně snadné dostat se do EU přes hranici s Finskem, anebo letecky přes Turecko či Srbsko. Vstoupit do EU lze také přes hranici s Lotyšskem, anebo přes Bělorusko do Lotyšska či Litvy.

Vydávání turistických víz dříve omezilo Lotyšsko, Litvo, Polsko a Česko, připomněla BBC a dodala, že do Lotyšska se ruský občan nyní může dostat jedině na pohřeb blízkého příbuzného. Mnohé země EU stále přijímají žádosti Rusů o vydání víz, podle cestovních kanceláří je to Řecko, Španělsko, Itálie, Francie, Finsko, Chorvatsko, Kypr, Švýcarsko, Maďarsko, Slovinsko a Rakousko. Ani všechny země schengenské dohody nesouhlasí s přístupem Pobaltí, Polska či Česka. Kupříkladu německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že si těžko dokáže představit úplné přerušení vydávání víz Rusům.