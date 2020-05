EU apeluje na USA, aby přehodnotily ukončení spolupráce s WHO

Na USA se dnes obrátila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf unijní diplomacie Josep Borrell, uvedla agentura AFP. "WHO musí být nadále schopna řídit mezinárodní reakci na pandemie, tu nynější i ty budoucí. Z tohoto důvodu je účast všech nezbytná a nutná," uvedli ve společném prohlášení.

We urge the #US to reconsider its announced decision on breaking ties with the ⁦@WHO⁩. Actions that weaken international results must be avoided. My statement with ⁦@EU_Commission⁩ President ⁦@vonderleyen⁩ https://t.co/BUlzdiLE3i