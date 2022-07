EU bere Rusku „trumf“ z ruky. Co může následovat?

EU se tak tím spíše hodlá připravit i na krajní scénář úplného odstřižení ruských plynových dodávek.

Ruský státní plynárenský gigant Gazporom od zítřka dramaticky sníží dvé dodávky plynu do EU potrubím Nord Stream 1. A to ze 40 procent jeho kapacity na pouhých 20 procent. K redukci přepravovaného objemu suroviny má podle včerejšího vyjádření podniku dojít od středy. Potrubím tak bude proudit pouze 33 milionů metrů krychlových plynu denně.

Důvodem je podle ruské strany nutnost odeslat další plynovodní turbínu k servisní opravě. Přitom za to, že nyní proudí plynovodem plyn pouze ze 40 procent jeho kapacity může údajně to, že jiná, již opravená turbínu je stále na cestě do Ruska. O víkendu ji její přepravce nemohl naložit na plavidlo spojující Německo s Finskem, neboť prý Gazprom nedodal potřebné dokumenty. Ruský podnik ovšem uvádí, že k prodlevě došlo naopak proto, že potřebné dokumenty nezískal on od „servisáka“ turbíny, společnosti Siemens Energy Canada.

Podle včerejšího odpoledního vyjádření německé vlády jde o zástupné problémy. Berlín nespatřuje žádný technický důvod, který by nutně musel vést k plánovanému snížení objemu dodávek ze 40 na 20 procent.

Zdá se tak, že se naplňují varování mnohých, že Kreml bude dále vytvářet různé umělé překážky, aby nemusel dodávat plyn v plném rozsahu kapacity plynovodu. Pro Rusko je taková situace nejvýhodnější.

Protože udržuje EU v nejistotě. A nejistota je svým způsobem horší než „špatná jistota“.

Pokud by Kreml nyní v létě své dodávky plynovodem zcela zastavil, EU bude mít o to silnější pohnutky se na topnou sezónu připravit a dostatečně předzásobit. Pokud plyn proudí jen částečně a kolísavě, pohnutky jsou nutně slabší. Zároveň však Gazprom nedodává plný objem plynu, takže tím státům EU předzásobení ztěžuje.

Redukce spotřeby plynu v EU o uvedených patnáct procent he tak důležitým signálem Bruselu vůči Kremlu, že EU počítá i právě se scénářem úplného vypnutí plynu. Čímž by měla tento „trumf“ alespoň částečně z ruských rukou vzít.