EU bude mít stovky milionů dávek covidové vakcíny. Brusel se dohodl s AstraZeneca

Brusel na základě dosavadních jednání předběžně počítá s nákupem 800 milionů dávek, které budou moci využívat kromě zemí EU také obyvatelé chudších zemí.

"Intenzivní jednání komise přinášejí další výsledky," komentovala uzavřenou dohodu šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. Smlouva s britskou firmou poskytne komisi vedle zmíněného počtu vakcín předkupní právo na dalších 100 milionů dávek.

We've reached a first agreement with the pharmaceutical company @AstraZeneca to purchase a potential vaccine against the #coronavirus.



Our talks with several other manufacturers continue in order to bring more candidates into the EU vaccines portfolio.#StrongerTogether