EU bude podle Nekuly pokračovat ve vývozu obilí z Ukrajiny, může ho zlepšit

Ukrajinský ministr Mykola Solskyj mluvil o konkrétních krocích, jako je vybudování překladových terminálů na hranicích jeho země s EU.

Sedmadvacítka v reakci na ruskou invazi, která výrazně omezila možnosti vývozu pšenice či kukuřice námořními trasami, zavedla takzvané koridory solidarity. Podle Evropské komise se v srpnu z Ukrajiny vyvezlo 4,5 milionu tun obilí, z toho tři miliony tun se dopravily právě přes pozemní koridory. Podle ukrajinského ministra vývoz každý měsíc stoupá, stále však nedosahuje předválečných šesti milionů tun měsíčně.

"Chceme export nadále podporovat. Je však nutné řadu logistických a administrativních aspektů vylepšit," řekl Nekula novinářům po jednání.

Solskyj unijním kolegům v Bruselu přednesl návrhy, které podle něj mohou kapacitu transportu obilí či slunečnicového oleje zvětšit. Jednou z možností je například potrubní přeprava oleje do přístavu v polském Gdaňsku. Další je vedle zmíněného budování terminálů například navýšení kapacity vlaků či kamionů, které produkty ukrajinských farmářů přednostně přepravují.

"Tyto koridory by měly být stabilní a trvalé," prohlásil také Solskyj, podle něhož by EU například mohla dát finanční pobídky firmám, které by se transportu ukrajinských potravin věnovaly.

Z některých unijních zemí přitom zní hlasy, podle nichž je již kapacita solidárních koridorů naplněna. Například z Rumunska či Bulharska se zase ozývají obavy, že velké množství ukrajinské produkce mířící do EU znevýhodňuje místní zemědělce. Podle eurokomisaře Janusze Wojciechowského však stále většina obilí míří mimo unii například do Afriky a na situaci unijního trhu nemá nepříznivý vliv.