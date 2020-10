EU by podle Navalného měla zavést sankce proti ruským oligarchům

Německo v úterý uvedlo, že diskutuje se svými partnery o tom, jaké kroky podniknout poté, co Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdila, že v Navalného krvi byla nalezena nová a dosud nenahlášená varianta novičoku. Několik západních vlád už prohlásilo, že Rusko musí pomoci při vyšetřování nebo bude čelit následkům. Moskva popírá Navalného obvinění, že má otravu na svědomí.

"Sankce proti celé zemi nefungují. Nejdůležitější je uvalit zákaz vstupu zmrazit aktiva lidem, kteří profitují z režimu. Zpronevěřují peníze, kradou miliardy a o víkendu odlétají do Berlína nebo Londýna. Kupují si drahé byty a vysedávají v kavárnách," řekl Navalnyj nejprodávanějšímu německému deníku Bild.dodal.

Sankce by měly podle něj postihnout i hlavního dirigenta Mnichovské filharmonie Valerije Gergijeva, který je stoupencem ruského prezidenta Vladimira Putina.

EU by mohla podle Reuters zmrazit aktiva či zakázat cestovat Rusům zapleteným do případu Navalného otravy. Ekonomické sankce by mohly postihnout dokončení plynovodu Nord Stream 2, který má přepravovat zemní plyn z Ruska přímo do Německa po dně Baltu.

Navalnyj byl v bezvědomí letecky přepraven do Berlína poté, co 20. srpna při vnitrostátním letu na Sibiři zkolaboval. Mezitím se zotavil natolik, že byl propuštěn z berlínské kliniky. Do Ruska se chce vrátit.

Pobouřilo jej, že Rusko nijak nepomohlo s vyšetřováním jeho otravy. "Nevyvinuli ani snahu, aby budili zdání, že vyšetřují," řekl Navalnyj Bildu a zopakoval svůj názor, že jej otrávili na přímý Putinův rozkaz. Zkritizoval také bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, který je Putinovým přítelem a lobbistou ruských energetických firem. Označil jej za "poslíčka Putina, který chrání vrahy".

OPCW uvedla, že dva vzorky Navalného krve a moči obsahovaly "inhibitor cholinesterázy" podobný dvěma látkám typu novičok, které organizace v roce 2019 zakázala. Generální ředitel OPCW Fernando Arias výsledky označil za "velmi znepokojivé". Připomněl, že země, které se připojily ke konvenci o chemických zbraních, použití těchto prostředků "kýmkoli za jakýchkoli okolností prohlásily za odsouzeníhodné a zcela v rozporu s právními normami platnými v mezinárodním společenství". Rusko tuto úmluvu podepsalo a ratifikovalo.

Německo zdůraznilo, že použití chemických zbraní nemůže zůstat bez povšimnutí.

Ruské ministerstvo zahraničí označilo vyjádření OPCW "pokračování předem naplánovaného spikleneckého scénáře" okolo "v podstatě fantastického příběhu (otrávení ruského opozičníka bojovou látkou), iniciovaného z popudu Berlína jeho euroatlantickými spojenci spolu s vedením technického sekretariátu OPCW".

Novičokem, který vyvíjel někdejší Sovětský svaz, byl předloni v Anglii otráven také Sergej Skripal, bývalý důstojník ruské armádní rozvědky odsouzený za špionáž v prospěch Británie. Britští vyšetřovatelé za pachatele označili agenty ruské vojenské rozvědky GRU, což Moskva popírá.