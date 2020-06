EU chce být flexibilní, na tahu je ale Británie, řekl Barnier

Británie opustila EU na konci ledna a měsíc poté začala složitá jednání o budoucích obchodních či bezpečnostních vztazích. Rozhovory, které navíc dál zkomplikovala pandemie covidu-19, zatím nedospěly k žádným pokrokům v zásadních sporných otázkách pravidel hospodářské soutěže, dohledu nad nimi či rybolovu.

Barnier dnes řekl, že EU je v těchto tématech ochotna během nadcházející fáze rozhovorů hledat "meze flexibility" a "oboustranně přijatelná řešení". Brusel však podle něho bude respektovat mandát, který má od členských zemí. Ten počítá mimo jiné s tím, že se Británie přizpůsobí unijním pravidlům pro firmy v oblasti práv zaměstnanců, ochrany přírody či daní. Rovněž požaduje zachování dosavadních práv pro unijní rybáře v britských vodách.

"Míč je nyní na britské straně hřiště," řekl Barnier na videokonferenci pořádané bruselským think-tankem European Policy Centre (EPC). Británie by podle něj měla dát najevo, že se chce dohodnout i na tématech, která jsou pro EU klíčová, což prý zatím nečinila.

Britská vláda tvrdí, že bude ve zmíněných tématech uplatňovat svoje pravidla a že Londýn stojí pouze o volnou obchodní smlouvu, kterou mají s EU i další země. Podle některých unijních diplomatů by si proto sedmadvacítka měla v zájmu dosažení dohody připravit pro další jednání záložní plán počítající s volnějším svazkem.

"Rovná pravidla hry nejsou na prodej. Jsou součástí našeho obchodního modelu a my z něj odmítáme slevit, aby z toho profitovala Británie," varoval Barnier, že hledání společné řeči bude mít své meze.

Dohoda je podle šéfa unijního jednacího týmu stále možná a krajní termín pro její dosažení je říjen. Do té doby by měla být hotova, aby ji mohly do konce roku ratifikovat parlamenty na obou stranách.

Pokud k ní obě strany nedospějí letos, zkomplikují od ledna obchodování přes kanál La Manche cla a kvóty. Barnier dnes zopakoval, že tato situace dopadne hůře na Británii, která směřuje do EU zhruba polovinu svého vývozu.