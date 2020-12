EU chce zapomenout na spory s Trumpem a spolupracovat s USA. Dívejme se vpřed, vyzval Borrell

Lídři EU by rádi už v první polovině příštího roku posílení spolupráce s Bidenem osobně probrali na summitu v Bruselu.

Evropská komise dává v dnešním plánu najevo, že Bidenovo volební vítězství nad končícím prezidentem Trumpem, který označoval EU spíše za soka než za partnera, je "příležitostí, která se naskytne jednou za generaci". Evropský blok jí hodlá využít a přesvědčit novou americkou vládu o potřebě spolupráce na globálních tématech a návratu k multilateralismu, k němuž se Trump stavěl kriticky.

"Konkrétními návrhy spolupráce s novou Bidenovou administrativou vysíláme našim americkým přátelům a spojencům jasný signál. Pojďme se dívat vpřed, nikoli zpět," prohlásil dnes šéf unijní diplomacie Josep Borrell s odkazem na rozpory, které mezi oběma dlouholetými spojenci za Trumpova působení vznikly.

