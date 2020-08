EU chystá ústupky v klíčovém sporném tématu s Británií, píše Reuters

Ústupek by mohli unijní vyjednavači nabídnout během dalšího kola rozhovorů, které je plánováno na druhou polovinu srpna.

Británie opustila evropský blok na konci ledna a obě strany se od té doby snaží přiblížit k dohodě, která by upravila budoucí obchodní či bezpečnostní vztahy. Hlavními spornými tématy zůstávají právě pravidla hospodářské soutěže, dohled nad jejich dodržováním či rybolovná práva.

V první zmíněné otázce by podle několika diplomatů mohl nastat průlom, neboť EU je připravena opustit svůj požadavek, aby Británie sladila své podmínky hospodářské soutěže s těmi unijními.

"Prostor ke kompromisu spočívá v tom, že Británie bude moci rozhodovat sama o sobě, neboť znovuzískání suverenity je velké brexitové téma," řekl podle Reuters jeden z diplomatů.

Británie by tak mohla uplatňovat vlastní daňová, ekologická či sociální pravidla pro firmy. EU by podle zmíněného diplomata stále mohla odepřít britským společnostem přístup na jednotný unijní trh, pokud by dospěla k závěru, že mají proti firmám z EU konkurenční výhodu díky těmto pravidlům.

Brusel bude kromě toho podle zdrojů agentury požadovat, aby na dodržování těchto zásad dohlížel nezávislý orgán. Londýn dlouhodobě odmítá, aby britské firmy podléhaly rozhodnutím unijního soudu, z jehož pravomocí se Británie chtěla odchodem z unie vyvázat.

Přechodné období po brexitu, které je určeno pro dojednání nového partnerství, skončí na konci roku. V Británii do té doby nadále platí unijní právo, ačkoliv země od letošního února členem EU již formálně není. Pokud se budoucí vztahy nepodaří dojednat, zkomplikují od ledna obchodování přes kanál La Manche cla a kvóty.

Po neúspěšných červencových jednáních naplánovaly obě strany další tři kola od poloviny srpna do začátku října. Podle šéfa unijního vyjednávacího týmu Michela Barniera je právě říjen tím nejzazším možným termínem pro dosažení dohody tak, aby mohla vstoupit v platnost ještě před prosincovým koncem přechodného období.