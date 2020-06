EU dala na boj s pandemií další miliardy, jsou pro obzvláště zranitelné země

"S radostí oznamuji, že evropský tým dnes přislíbil dalších 4,9 miliardy eur na pomoc s financováním obnovy zranitelných zemí po pandemii," uvedla von der Leyenová. Prohlásila rovněž, že svět musí zajistit přístup k testům, zdravotní péči i očkování každému nehledě na to, kde žije, odkud pochází či jak vypadá.

We need to rebuild communities devastated by coronavirus in a fair and just way.



I'm happy to announce that #TeamEurope today pledges another €4.9 billion to help vulnerable countries finance their recovery from the pandemic.#UnitedAgainstCoronavirus #StrongerTogether