EU do konce roku obdrží 12,5 milionu vakcín Pfizer/BioNTech

Ředitel společnosti je přesvědčen, že vakcína bude účinná i proti novému kmeni koronaviru, který se objevil v Británii, informovaly agentury Reuters a DPA.

Objem přislíbených vakcín je více než poloviční v porovnání s 20 miliony očekávaných dodávek do Spojených států, řekl dnes novinářům obchodní ředitel firmy BioNTech Sean Marett.

Očkování vyžaduje dvě dávky podané v rozmezí tří týdnů, počáteční dodávka pro unii tak vystačí pro 6,25 milionu lidí. Do 26. prosince by měla být vakcína dodána do všech zemí EU, které o to požádají, aby mohlo o den později začít očkování, uvedl BioNTech.

Dnešní oznámení firmy následuje po pondělním podmínečném schválení vakcíny Pfizer/BioNTech na trhu EU ze strany Evropské komise.

Vakcíny jsou v současnosti uskladněny v továrně Pfizeru v belgickém Puursu, kde se také na evropské půdě vyrábějí. V únoru by se produkce měla rozšířit do závodu v německém Marburgu, který bude schopen vyrábět 750 milionů dávek vakcíny ročně.

Podle šéfa BioNTechu Ugura Şahina je "velice pravděpodobné", že vakcína bude účinná i proti nové a nakažlivější mutaci koronaviru, která se objevila v Británii. V opačném případě je BioNTech schopen do šesti týdnů vyvinout nový preparát, který by působil i proti této nové variantě, dodal Şahin s dovětkem, že další čas by patrně zabral schvalovací proces ze strany regulátorů.