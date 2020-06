EU hranice s USA a Ruskem zatím neotevře

EU uzavřela své vnější hranice v březnu, kdy se v unijních zemích začala rychle šířit koronavirová nákaza. V té době také začaly kontroly na vnitřních hranicích mezi unijními státy. Zatímco tyto kontroly již členské země většinou tento měsíc zrušily, nyní řeší, jak naložit s doporučením Evropské komise, aby od příštího týdne začaly postupně povolovat vstup i lidem z mimounijních zemí.

Hlavním kritériem, o němž dnes jednali unijní velvyslanci, má být počet nakažených osob, který by neměl přesáhnout 16 nakažených na 100.000 obyvatel během dvou týdnů, což je aktuální průměr EU. Na dosud pracovním seznamu figurují přibližně dvě desítky států, mimo jiné některé balkánské země nebo část asijských států včetně Číny. Kvůli špatné epidemiologické situaci na něm naopak nejsou Spojené státy, řada latinskoamerických zemí či Rusko. V USA momentálně podle médií přesahuje výše zmíněný údaj stovku, zatímco v Rusku se pohybuje okolo 80.

"Je znát snaha, aby těch zemí na seznamu bylo méně," řekl ČTK zdroj obeznámený s průběhem dnešního jednání. Státy podle něj zatím nemají stejný pohled na to, jaká další kritéria by seznam měl odrážet, zda například jako důležité hledisko brát fakt, jestli konkrétní země pouštějí na své území obyvatele EU.

Unijní země se snaží oživit turistický ruch, který zásadně zasáhla jarní koronavirová omezení. Odvětví spojená s turistikou tvoří přibližně desetinu hrubého domácího produktu EU a některé státy apelují na rychlejší otevření hranic většímu počtu mimoevropských turistů. Řada zemí však v obavách z druhé vlny nákazy vyzývá k opatrnějšímu postupu.

Diplomaté se k jednání vrátí v pátek. Pokud by se státy během týdne zbývajícího do začátku července neshodly na společném postupu, není vyloučeno, že některé země povolí vstup do EU přes své hranice cizincům podle vlastních kritérií. Před tímto nekoordinovaným postupem však EK varovala a zástupci států se shodují na tom, že chtějí otevření hranic vzájemně sladit.