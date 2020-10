EU i Británie stále preferují dohodu, ne však za každou cenu

Zatímco britská strana by chtěla mít o osudu rozhovorů jasno do poloviny října, hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier dnes podle informací ČTK řekl, že budou pokračovat i po tomto datu.

Poté, co se vyjednávání v klíčových oblastech prakticky nepohnulo z místa od lednového britského odchodu z evropského bloku, rozhodli se vyjednávači obou stran zvýšit tempo rozhovorů a jednají každý týden. Ačkoli se v posledních dnech začaly z obou stran ozývat optimističtější hlasy, zásadní sporná témata hospodářské soutěže, dohledu nad dodržováním pravidel či rybolovu stále zůstávají nedořešena.

"Je čas, aby Británie vyložila karty na stůl," prohlásil po dnešním telefonátu s Johnsonem Michel, podle něhož EU nehodlá dospět k dohodě za cenu, že by obětovala princip rovné soutěže.

Zatímco unie dlouhodobě přesvědčuje Británii, že za plný přístup na jednotný trh musí přijmout některá pravidla platná v EU, vláda v Londýně tvrdí, že chce pouze volnou obchodní dohodu, jakou má sedmadvacítka například s Kanadou.

"Premiér zopakoval, že jakákoli dohoda musí odrážet vůli britských voličů a že firmy a občané potřebují mít ve věci budoucích vztahů co nejdříve jistotu," uvedl k telefonátu mluvčí Johnsonova úřadu.

Londýn v posledních dnech stojí za požadavkem, aby bylo o osudu rozhovorů jasno do unijního summitu začínajícího příští čtvrtek. O potřebě dokončit jednání v říjnu mluvil dříve i Barnier. Dnes však podle zdroje ČTK unijním velvyslancům řekl, že jednání budou s největší pravděpodobností muset pokračovat i poté. Šéf unijních vyjednávačů se kromě toho snaží přesvědčit zástupce přímořských států, aby zvážily ústupky ze svých požadavků na zachování současných práv na rybolov v britských vodách. Londýn v této věci odmítá ustoupit a Johnsonův mluvčí po telefonátu zmínil právě rybolov jako téma, v němž přetrvávají "významné neshody".

Pokud by se nepodařilo dohodu uzavřít v nejbližších týdnech, aby ji do konce roku mohly schválit parlamenty na obou stranách, zatížila by od ledna vzájemný obchod cla a kvóty podle pravidel Světové obchodní organizace. Ekonomové se shodují, že i vzhledem ke koronavirovým omezením by měla tato situace negativní dopad na EU i Británii, ostrovní země by jej však pocítila výrazně hůře.