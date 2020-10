EU i Británie tvrdí, že uzavření dohody je stále možné. Johnson čelí kritice od arcibiskupů

"Musí to být spravedlivá dohoda pro obě strany. Nepodepíšeme dohodu za každou cenu," prohlásil Šefčovič po dnešním setkání s britským ministrem Michaelem Govem.

Spolu s Govem, který by měl dnes odpoledne vystoupit v britském parlamentu, slovenský eurokomisař předsedá zvláštnímu výboru pro dohled nad dodržováním brexitové dohody. Na jejím základě Spojené království opustilo 31. ledna EU a vstoupilo do přechodného období. To skončí 31. prosince. Pokud se do konce roku nepodaří EU a Británii vyjednat dohodu o budoucích vztazích, bude se mezi nimi obchodovat na základě pravidel Světové obchodní organizace (WTO).

Premiér Boris Johnson v pátek řekl, že nadešel čas, aby se jeho země připravila na to, že po přechodném období bude bez dohody s EU. Premiérův mluvčí dokonce označil jednání s Bruselem za "skončená", pokud unijní sedmadvacítka neustoupí. Prezidenti a premiéři EU se přitom na summitu shodli, že ústupky by pro úspěch jednání měla přinést pouze britská strana.

Britský ministr pro bydlení Robert Jenrick dnes naznačil, že dohoda je stále možná. "Bylo by rozumné, aby v tomto okamžiku udělali něco navíc a přiblížili se naší pozici v bodech, u kterých je třeba nalézt řešení," uvedl s odkazem na EU. "Doufáme, že přijdou s relativně malými, ale důležitými změnami, které nás budou respektovat jako nezávislou, suverénní zemi," dodal.

Podle agentury Reuters budou dnes o dalším postupu hovořit po telefonu i hlavní vyjednavači: Michel Barnier za EU a David Frost za Británii. Původně měl Barnier tento týden s Frostem osobně jednat v Londýně.

Hlavní spory nyní Brusel a Londýn vedou o rovná pravidla hospodářské soutěže, dohled nad dodržováním budoucí smlouvy a zejména práva rybolovu v britských vodách. Pokud pětiletá brexitová krize vyústí ve finále bez dohody, vyvolá to chaos v citlivých dodavatelských řetězcích napříč Británií, EU i mimo ně, a to v době krize způsobené šířením koronaviru, poznamenala agentura Reuters.

Johnson čelí kvůli postupu v brexitových jednáních silné kritice britské opozice. Dnes se k ní připojilo i několik anglikánských arcibiskupů. Zákon o vnitřním trhu, který nedávno schválila Dolní sněmovna a který umožňuje nabourat jeden z pilířů brexitové dohody, označili duchovní v otevřeném dopise za "katastrofální precedens". Použití tohoto zákona by totiž podle nich mohlo narušit mír v Severním Irsku.

Podpis pod otevřený dopis připojili nejvyšší církevní představitelé anglikánů v Anglii, Skotsku, Walesu i Severním Irsku včetně arcibiskupa z Canterbury Justina Welbyho. "Pokud nectíme pečlivě vyjednané závazky a můžeme 'legálně' porušovat zákony, na jakých základech pak naše demokracie stojí?" ptají se duchovní v dopise.

