EU je pro diplomatické řešení napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl Michel

"Hrozba proti Ukrajině je hrozbou proti Evropě. Budeme podporovat snížení napětí nejdříve diplomatickou cestou. Pokud by to selhalo, budou restriktivní a přísná opatření proti Rusku, pokud by se dopustilo agrese," uvedl Michel.

Podle jeho slov EU hodlá být v celé záležitosti prostředníkem mezi USA a Ruskem. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve během dne ale řekl, že Moskva nedovolí, aby se donekonečna protahovaly diskuse o bezpečnostních požadavcích Ruska. Podle Lavrova jsou takové snahy patrné z pokusů předat téma Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo z neustálých výzev EU, aby byla do diskusí také zapojena.

Rusko u hranic s Ukrajinou soustředilo desítky tisíc vojáků. Kyjev se obává, že Moskva chystá invazi, což ale Rusko odmítá. Vojenskou přítomnost v pohraničí Kreml zdůvodňuje cvičením.

"Řešením je dialog a deeskalace, konflikt nebo válka nikdy není řešením. Hrozba na hranicích Ukrajiny je následně hrozbou pro Slovensko," řekl Heger, jehož země s Ukrajinou sousedí. Podle dřívějšího vyjádření slovenského ministra obrany Jaroslava Nadě by i menší ruský útok na Ukrajinu vyvolal nápor vlny uprchlíků na slovensko-ukrajinskou hranici.

Heger řekl, že s Michelem hovořil také o připravovaných summitech EU, na kterých státníky členských zemí evropského bloku čeká debata kromě jiného o reformě společných rozpočtových pravidel a o obranné politice. Slovenský premiér v této souvislosti uvedl, že v nejbližších týdnech očekává podpis dohody mezi Slovenskem a Spojenými státy o obranné spolupráci. USA přitom označil za strategického partnera EU, jakož i garanta bezpečnosti. Zmíněná dohoda, na jejímž základě by američtí vojáci mohli na Slovensku využívat infrastrukturu dvou vojenských letišť, vyvolala kritiku ze strany slovenské opozice, která se obává ztráty suverenity země.