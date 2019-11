Navržený eurokomisař pro sousedskou politiku a rozšíření EU čelil během tříhodinového slyšení v zahraničním výboru opakovaným dotazům týkajícím se Orbána, který má podle řady europoslanců v úmyslu ovlivňovat prostřednictvím Várhelyiho portfolia unijní politiku vůči Turecku či postsovětským zemím.

Várhelyi několikrát zopakoval, že bude pracovat zcela nezávisle, o čemž podle něj přesvědčilo i jeho dřívější působení v Bruselu. Prohlásil, že "nepřipustí ovlivňování" ze strany jakékoli vlády.

Komise vede kvůli krokům Orbánovy vlády s Maďarskem řízení pro porušování principů právního státu. EP již v září odmítl prvního maďarského kandidáta Lászlóa Trócsányiho, který měl rovněř úzké vazby na Orbána. Někteří poslanci nebyli s Várhelyiho odpověďmi týkajícími se premiéra spokojeni a připomínali, že jako dosavadní velvyslanec při EU vetoval některá rozhodnutí členských států na zjevný Orbánův příkaz.

"Kdokoli vidí Orbánovo nadbíhání (tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu) Erdoganovi a (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi, nemůže dát Várhelyimu důvěru jako komisaři pro rozšíření EU a sousedskou politiku, který je odpovědný za Ukrajinu a Turecko," poznamenal po slyšení socialistický europoslanec Udo Bullman.

Naproti tomu politici z nejsilnější lidovecké frakce, do níž patří i Orbánova strana Fidesz, byli stejně jako řada dalších poslanců spokojeni s vystoupením, které označili za věcné a dobře připravené.

Várhelyi se snažil rozptýlit například obavy z toho, že bude příliš vstřícný k Ankaře.

"Budeme muset přehodnotit naše vztahy s Tureckem," prohlásil Várhelyi. Připustil, že unie bude nadále Ankaru podporovat, aby poskytovala útočiště migrantům mířícím do Evropy. Na druhou stranu však Brusel nebude přehlížet problematické jednání turecké vlády například v přístupu k demokracii a k vládě práva, dodal.

Evropští lídři v říjnu odsoudili turecký vojenský vpád do Sýrie, avšak EU zatím nesáhla k razantním krokům i vzhledem ke společnému partnerství v NATO či migrační dohodě s Ankarou.

Téma rozšíření je v unii aktuální zejména s ohledem na patovou situaci kolem zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií. Zatímco výrazná většina lídrů členských zemí byla pro to, aby začaly již v říjnu, francouzský prezident Emmanuel Macron to k nelibosti současné komise zablokoval.

Várhelyi přislíbil, že bude usilovat o to, aby tato jednání co nejdříve začala. "V sázce je důvěryhodnost EU," řekl s odkazem na slib, který unie dala oběma balkánským zemím. Ty splnily požadované podmínky a analytici upozorňují, že odmítavá reakce evropského bloku by mohla otevřít dveře ruskému vlivu.

Zástupci politických skupin se k hodnocení Várhelyiho sejdou ve 14:00 SEČ. O hodinu dříve začnou slyšení další dvojice kandidátů, Francouze Thierryho Bretona a Rumunky Adiny Valeanové. Souhlas výborů je podmínkou, aby se mohli stát součástí komise Ursuly von der Leyenové, o níž by mělo hlasovat listopadové plénum EP.