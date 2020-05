EU opatrně vyhlíží první osobní setkání lídrů

Diplomaté se shodují, že summit v Bruselu přichází v úvahu nejdříve začátkem letních prázdnin a předcházet by mu mohlo červnové dálkové jednání.

Pro evropské politiky se staly videokonference od začátku pandemie základní pracovní metodou, ačkoli mají podle unijních smluv pouze neformální charakter a nedají se na nich přijímat zásadní rozhodnutí. Věci dohodnuté na dálku členské státy oficiálně schvalují písemnou formou, díky čemuž odsouhlasily například první balík krizové pomoci ekonomikám.

Čtveřice konferencí unijních lídrů však ve sporných tématech spojených se společnými unijními penězi nevedla k jasným závěrům. Unijní činitelé i experti se proto domnívají, že bez osobního setkání nebude možné posunout jednání o chystaném bilionovém fondu kupředu.

"V době krize si EU nemůže dovolit dlouhá a bezvýsledná on-line jednání - musí být časově úsporná," soudí Johannes Greubel z institutu European Policy Centre, podle něhož dosavadní videosummity odhalily limity dálkového vyjednávání.

Bruselští diplomaté tvrdí, že osobní setkání vrcholných politiků by bylo možné logisticky zařídit a současně platná belgická omezení by to umožňovala. "Problém by mohl nastat ve chvíli, kdy by se měli vrátit domů, dokud bude v některých zemích povinná karanténa," řekl ČTK český velvyslanec při EU Jakub Dürr.

Unie sice zatím oficiálně nezrušila řádný summit plánovaný na 18. červen, podle diplomatů je však nepravděpodobné, že by na něj skutečně došlo. Někteří soudí, že by jej v červnu mohla nahradit videokonference a osobní setkání přijde na řadu spíše nejdříve v červenci. Zdůvodňují to i tím, že po zveřejnění zhruba dva tisíce stran obsahujícího návrhu budou experti a diplomaté v Radě EU potřebovat několik týdnů na jeho analýzu a přípravu vyjednávacích pozic svých zemí. Poté bude svolání summitu v rukou šéfa Evropské rady Charlese Michela, který si patrně bude chtít nejprve s lídry promluvit separátně na dálku.

Unijní činitelé očekávají, že ačkoli země EU mluví o časové tísni, tak na prvním osobním summitu bude velmi těžké dospět k dohodě. "Když se to nepovedlo v únoru před krizí, těžko očekávat, že by to hned napoprvé vyšlo teď, kdy půjde o mnohem víc peněz," podotkl jeden z bruselských představitelů v narážce na dosud poslední neúspěšný summit. Postoje jednotlivých zemí v očekávání středečního návrhu jsou co do objemu fondu obnovy či zastoupení grantů a půjček neméně odlišné, než byly před zmíněným předkrizovým summitem.