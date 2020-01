EU plánuje mimořádný mítink kvůli Íránu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministři zahraničí zemí Evropské unie se v pátek mimořádně sejdou kvůli napjaté situaci okolo Íránu a násilnostem na Blízkém východě. ČTK to sdělily diplomatické zdroje. Jednání inicioval šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který do Bruselu pozval íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa. Podle diplomatů není vyloučeno, že se Zaríf jednání zúčastní, potvrzeno to však není.