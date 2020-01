EU po brexitu? Anglicky mluvící země zmizí, jazyk zůstane

Angličtina si po zapojení Británie do evropských struktur v roce 1973 vydobyla neotřesitelnou pozici. "Po referendu o brexitu někteří tajně doufali, že němčina a francouzština získají na důležitosti. Z toho ale asi nic nebude," řekla DPA tlumočnice, která v hlavním městě EU působí.

V EU je 24 úředních jazyků - každý její občan se na bruselské úřady může obrátit ve svém jazyce a dostane v něm i odpověď. A všem poslancům Evropského parlamentu se jednání tlumočí do jejich rodných jazyků. Němčina a francouzština jsou v mocné Evropské komisi postaveny angličtině jako pracovní jazyky naroveň - ovšem spíše jen teoreticky. V praxi převažuje angličtina.

Statistika překladatelské služby Evropské komise za rok 2019 hovoří jasně. V brožuře dostupné jen v angličtině stojí, že z angličtiny loni přeložili 1,937.002 strany, z francouzštiny 74.725 a z němčiny, která je mateřským jazykem nejvíce obyvatel EU, to bylo jen 38.535 stran.

Anglicky se mluví i na Maltě a v Irsku, kde dohromady žije 5,3 milionu obyvatel. Obě země kdysi prosadily, že maltština a irština se také stanou oficiálními úředními jazyky EU, v praxi ale používají angličtinu. Z maltštiny se loni překládalo 237 stran evropských dokumentů a z irštiny žádný.

Na statusu angličtiny jako úředního jazyka by se nemělo mnoho změnit ani po odchodu Británie, protože Irsko, které do unie vstoupilo k 1. lednu 1973 stejně jako Británie, v EU zůstává. Že změny v tomto ohledu nenastanou, řekl DPA nejmenovaný unijní diplomat i historik Kiran Patel: "De facto může dojít k menším posunům, ale ani bych to nečekal."

Do angličtiny by se tak simultánně nadále tlumočilo 99 procent všech sezení komise, Evropské rady, evropských výborů a evropských agentur, do francouzštiny 75 procent a do němčiny 60 procent jejich jednání. Do slovenštiny se v roce 2018 simultánně tlumočilo jen 12 procent jednání.

Pro mnoho Evropanů ze severních a východních zemí EU se zdá být každodenní komunikace v angličtině snazší než v němčině a francouzštině, píše DPA. A když hledají nové zaměstnance lobbistické skupiny v Bruselu, požadují skoro vždy excelentní angličtinu nebo angličtinu na úrovni rodilého mluvčího.

Změna ale ve střednědobém až dlouhodobém horizontu nastat může. Británie bude kvůli brexitu a přechodnému období podle Evropské komise posílat vyučující do čtyř evropských škol v Bruselu jen do srpna 2021. Když bude své děti v budoucnu dávat do anglických tříd méně britských úředníků, klesne v nich počet žáků. Jednou prostě začne chybět dorost, uzavírá DPA.