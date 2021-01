EU požaduje po sociálních sítích, aby bojovaly proti dezinformacím o vakcínách

V jejich rámci webové plaftofmy spolupracují se skupinami, které ověřují fakta, a poskytují prostor oficiálním zdrojům informací.

Brusel vyzval internetové firmy k větší aktivitě a vzájemné silnější spolupráci v polovině loňského roku. Sociální sítě od té doby komisi každý měsíc informují, jak proti dezinformacím postupují. Komise v dnešním hodnocení uvedla, že sítě například zablokovaly stovky tisíc zavádějících příspěvků či obchodních nabídek s nepravdivými nebo zavádějícími informacemi. Zlepšily také práci na ověřování faktů. Unijní exekutiva však chce, aby jí firmy poskytovaly více informací o celém problému.

"Pandemie poskytla úrodnou půdu nepravdivým tvrzením a konspiračním teoriím, jejichž dosah platformy významně zvětšují. Musíme nadále spolupracovat na zlepšení boje proti dezinformacím, ale od platforem potřebujeme více transparentnosti a větší snahu," prohlásila dnes místopředsedkyně komise Věra Jourová.

Zvláštní důraz by podle Bruselu měly sítě klást na odhalování dezinformací o vakcínách. Komise usiluje o to, aby do konce léta byla proti covidu-19 naočkovány více než dvě třetiny dospělých obyvatel Evropské unie, v čemž mohou kromě problémů s distribucí vakcín bránit také dezinformace. V některých zemích jako je Francie či Itálie se podle průzkumů staví proti očkování i pod vlivem šíření nepravdivých údajů až třetina lidí.

Zatímco dnes aktualizovaná strategie je založena především na nezávazných doporučeních, EU v současnosti chystá závazné normy o digitálních službách a trzích. Komise v nich navrhuje, aby měly velké internetové firmy větší odpovědnost za obsah zveřejněných příspěvků.