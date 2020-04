EU přiznala chybu? Komise se omluvila Itálii za malou solidaritu

V Itálii panuje všeobecné rozhořčení nad reakcí Evropy na pandemii koronaviru, počínaje neschopností zemí Evropské unie poslat do země lékařské vybavení a konče neochotou severních států bloku k vydávání společných evropských dluhopisů, které by snížily náklady jižních států na hospodářskou obnovu.

Krajně pravicová strana Liga podle Reuters využívá této nespokojenosti ke zpochybňování členství Itálie v evropské sedmadvacítce, a dokonce i proevropsky smýšlející Italové vyjadřují údiv nad nedostatkem empatie a podpory ze strany Evropy.

V dopise zveřejněném v italském deníku La Repubblica uvedla von der Leyenová, že příliš mnoho evropských zemí se na počátku krize soustředilo pouze na své problémy. "Nepochopily, že pandemii můžeme porazit pouze společně, jako Unie. To bylo zhoubné a šlo se tomu vyhnout," napsala. "Dnes se Evropa sjednocuje na italské straně."

Jablkem sváru se stala žádost Itálie a osmi dalších zemí, aby eurozóna začala vydávat vlastní dluhopisy pro oživení ekonomiky, které by pomohly financovat hospodářství jednotlivých zemí, jež se kvůli koronaviru patrně ponoří do hluboké recese. Severní země to zatím odmítají a k italskému požadavku se dosud rezervovaně stavěla i sama šéfka komise.

Von der Leyenová ve svém textu dále sdělila, že EU vyčlení až 100 miliard eur (2,76 bilionu korun) pro nejvíce postižené země, v čele s Itálií. Peníze mají směřovat na zachování pracovních míst. Uvedla také, že EK udělá vše proto, aby "každé euro v rozpočtu EU" bylo použito na zvládání koronavirové krize. Ke společným dluhopisům se v dopise nevyjádřila.

Itálie během pouhých šesti týdnů od začátku epidemie v zemi zaznamenala 13.155 úmrtí po nákaze koronavirem, což je nejvíce na světě. Se 110.574 potvrzenými případy nákazy je druhá nejhůře postižená země po Spojených státech.