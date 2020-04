EU promeškala historickou příležitost, obává se ekonom. Naznačil, co bude dál

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Evropský summit z minulého týdne byl považován za moment pravdy, konstatuje ekonom Shahin Vallée v komentáři pro server The Guardian. Analytik z think tanku German Council on Foreign Relations připomíná slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že evropští politici mohli vejít do dějin, pokud by se sjednotili a ukázali, že EU dokáže pod tlakem jednohlasně a společně reagovat na koronavirovou krizi.