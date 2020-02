EU se dál tříští? Summit o rozpočtu odhalil hluboké rozpory, upozorňuje tisk

Francouzský list Le Point nezdar označil za kruté zpochybnění smyslu Evropské unie. "Prokazuje se, že se její ambice neshodují s možnostmi," napsal autor článku.

Jak list píše, otázka rozpočtu na období 2021-2027 zcela chyběla v evropské kampani a řešila se v době, kdy už byly rozděleny nejvyšší unijní posty a občané se vrátili ke svým záležitostem. A náhle je tu roztržka a propast mezi tisíckrát proklamovanými ambicemi a peněženkami členských států. Takže předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi nezbylo než omluvně konstatovat: "Jak říkala má babička, kdo se o nic nepokusí, ničeho nedosáhne".

Server belgického listu La Libre napsal, že se Evropa postupně dál tříští a že jejím politikům nestačilo ani 28 hodin, aby se dohodli na rozpočtu.

Britský The Guardian připomíná, že se lídři EU snažili zaplnit výpadek v rozpočtových příjmech po vystoupení Británie, ale ukázalo se, že jsou hluboce rozdělení. Summit podle listu zkrachoval, když hlavní přispěvatelé v čele s německou kancléřkou Angelou Merkelovou odmítli návrh, který by pro tuto skupinu znamenal zvýšení plateb.

The @Europarl_EN is disappointed by the failure of the #EUCO to find an agreement on the EU long-term budget and on own resources. If we want to be able to deliver on the expectations of our citizens, we need to back up our ambitions with sufficient funds. https://t.co/lWbJ6sIHtd