EU se hodlá zbavit energií z Ruska. Ukrajině chce pomoci obcházet námořní blokádu

Lídři vyzvali k zavedení společných nákupů energií a rychlému doplnění plynových zásobníků před zimní sezónou. Ve snaze regulovat dopad rostoucích cen elektřiny a plynu rovněž pověřili Evropskou komisi, aby prověřila možnosti zavedení cenových stropů, o nichž mluví zvláště jihoevropské země.

Evropský blok se kvůli ruské agresi připravuje na postupné ukončení dovozu fosilních paliv, jejichž prodej zajišťuje Moskvě klíčové zdroje na financování válečného tažení. Lídři se na summitu v principu shodli na částečném zákazu dovozu ropy, v srpnu začne platit dříve dohodnuté embargo na import uhlí. Plyn, na jehož přísunu jsou unijní země nejzávislejší, zatím není na pořadu dne, mnoho států však na ukončení jeho odběru tlačí.

"Musíme mít jasnou odpověď na to, jak se opravdu zbavit závislosti na dodávkách fosilních paliv z Ruska," řekla po jednání předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rusko je nejen nežádoucím, ale i nespolehlivým dodavatelem a EU se musí připravit na možná omezení ze strany Moskvy, dodala.

Summit se podle ní shodl na cestách, kterými by unie měla ruské energie nahradit. Patří mezi ně zejména urychlení přechodu k obnovitelným zdrojům. Šéfové států a vlád podpořili mimo jiné urychlené vydávání povolení pro obnovitelné projekty a investice do solárních, vodních větrných, vodíkových zdrojů či tepelných čerpadel.

Komise v polovině května navrhla využít na podporu ukončení závislosti na Rusku balík až 300 miliard eur (7,4 bilionu korun), které by do konce desetiletí měly kromě investic do obnovitelných zdrojů měly sloužit například k přizpůsobení infrastruktury dodávkám zemního plynu či LNG z nových zdrojů.

Země EU mají Ukrajině pomoci obcházet ruskou námořní blokádu

Summit Evropské unie dnes v Bruselu vyzval členské státy bloku, aby vystupňovaly pomoc Ukrajině s exportem jejích zemědělských produktů, který ochromila ruská blokáda přístavů v Černém moři. Přijaté závěry mimo jiné volají po urychlení rozvoje takzvaných koridorů solidarity s intenzivnější přepravou ukrajinského obilí nebo kukuřice ve vlacích a kamionech. Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela Rusko používá potraviny jako zbraň a vytváří hrozbu "globálního hladomoru".

Ruské lodě od začátku války proti Ukrajině blokují černomořské přístavy jako je Oděsa, přes které dříve měsíčně proudilo až 4,5 milionu tun zemědělské produkce. V ukrajinských skladech je mezitím podle Kyjeva zaseklých přes 20 milionů tun obilí, které by běžně putovaly nejen směrem na západ, ale také do některých afrických a blízkovýchodních zemí. OSN už v této souvislosti varovala před možným hladomorem v některých chudých a na dovozu potravin závislých zemích. Ukrajinských zásob se zároveň zmocňují okupanti, kteří je podle Kyjeva začínají odesílat do Ruska.

"Evropská unie přijímá aktivní opatření s cílem umožnit ukrajinské zemědělské vývozy," deklarovali dnes premiéři a prezidenti sedmadvacítky. V závěrech schůzky odkazují na sadu doporučení, s nimiž nedávno přišla Evropská komise ve snaze urychlit složitou pozemní přepravu milionů tun plodin. Iniciativa "koridorů solidarity" se týká posílení vlakové i kamionové dopravy či zrychlení procedur na hranicích.

Evropská rada dnes vyzvala k urychlení práce na těchto koridorech a k usnadnění potravinových exportů z Ukrajiny přes pozemní cesty i unijní přístavy. Představitel EU, který pod podmínkou zachování anonymity informoval o průběhu jednání, uvedl, že klíčová je v tomto směru železniční doprava, zatímco možnosti té silniční jsou takřka zanedbatelné. Podle tohoto diplomata jsou na místě i úvahy o vývozu produkce z Ukrajiny přes Bělorusko.

Vzhledem k dopadům ruské blokády na země za hranicemi EU se dnes k jednání unijních lídrů připojil prezident Senegalu Macky Sall, který předsedá Africké unii.

Předseda vrcholných unijních schůzek Michel mu za vystoupení poděkoval v twitterovém příspěvku, v němž obvinil Moskvu z toho, že využívá potraviny jako "válečnou zbraň". "Ničí úrodu, blokují tuny obilí, riskují globální hladomor," napsal.

Evropská rada zároveň vyzývá Moskvu k ukončení černomořské blokády. Od ruských představitelů v uplynulých dnech zaznívala slova o tom, že za ruskou blokádu může Západ a že její uvolnění je možné jen při stažení protiruských sankcí. Dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vyhlásil, že Rusko s blokádou přístavů přestane, když je Ukrajina odminuje.