EU se obává dopadů pandemie, podle komise mohou narůst sociální rozdíly

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V důsledku krize vyvolané nákazou koronavirem hrozí v zemích Evropské unie zvyšování sociálních rozdílů spojené s očekávaným růstem nezaměstnanosti. Po dnešní videokonferenci unijních ministrů práce a sociálních věcí to řekl eurokomisař pro zaměstnanost Nicolas Schmit, podle něhož by EU měla co nejdříve schválit systém podpory krátkodobých pracovních míst.