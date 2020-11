EU vyčkává na výsledky voleb v USA, europoslanci zkritizovali Trumpa

Vzhledem k zatím nerozhodnutému výsledku voleb, v nichž se čeká na sečtení hlasů v několika klíčových státech, se zatím většina politiků zdržuje jakýchkoli komentářů.

"Americký lid promluvil. Zatímco čekáme na výsledky voleb, je EU připravena dále budovat silné transatlantické partnerství založené na našich společných hodnotách a historii," uvedl ráno na twitteru Borrell.

The American people have spoken. While we wait for the election result, the EU remains ready to continue building a strong transatlantic partnership, based on our shared values and history.

Někteří unijní činitelé dávali před volbami najevo, že pro budoucnost vztahů evropského bloku s USA by podle nich byl o něco lepší volbou Trumpův soupeř Joe Biden. Shodovali se však v tom, že by EU měla usilovat bez ohledu na výsledek voleb o zlepšení obchodních i diplomatických vztahů, které se za téměř čtyři roky Trumpovy vlády zkomplikovaly.

Liberální europoslanec a bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt naproti tomu vidí v napjaté situaci za oceánem podnět k tomu, aby Evropa "vzala osud do vlastních rukou".

Looking at the chaos across the Atlantic, I'm more certain than ever that Europeans are stronger together in an uncertain world.



Whatever the outcome, the EU needs to take its destiny into its own hands. 🇪🇺 #ElectionNight