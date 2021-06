EU vyplatila první peníze z fondu obnovy, mezi příjemci je také Česko

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie dnes vyplatila první peníze z rozsáhlého fondu obnovy po pandemii covidu-19, a to 800 milionů eur (přes 20 miliard Kč). Peníze zamířily do 16 členských zemí EU, včetně České republiky. Oznámila to Evropská komise. První peníze budou směřovat do 41 národních a regionálních programů. Mezi jejich příjemce patří také například Německo, Francie, Polsko či Slovensko, uvedla komise.