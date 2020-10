EU zaostává za svým cílem v recyklaci plastů, nad emisním plánem visí otazníky

"Většina členských států chce mezicíl roku 2030 upravit, aby byl cíl k roku 2050 reálný," řekl Altmaier k plánu Evropy stát se do poloviny století prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Dodal ale, že některé státy mají pochybnosti, zda vytyčení smělejšího mezicíle nebude na úkor udržení konkurenceschopnosti.

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová v září navrhla, aby EU místo plánovaného snížení emisí k roku 2030 o 40 procent proti hodnotám z roku 1990 posunula limit na 55 procent. Zatímco Altmaier tuto změnu podporuje, český ministr průmyslu Karel Havlíček takový cíl považuje za nereálný. Havlíček to zdůvodnil mimo jiné příliš vysokými náklady, které by podle něj dostaly do problémů automobilový průmysl. Podobně kritické hlasy se ozvaly také z Polska, kde je silný sektor těžby uhlí.

EU zaostává za svým cílem v recyklaci plastů, uvádí auditoři

Pokud Evropská unie nezačne výrazně více recyklovat plastový odpad, nenaplní své ekologické cíle pro následujících pět a deset let. Uvádí to dnešní zpráva auditorů Evropského účetního dvora, podle jejichž zjištění unijní státy stále likvidují větší množství plastových obalů, než kolik jich zvládnou recyklovat.

Tyto údaje může ještě dál zhoršit chystaný zákaz vývozu některých plastových odpadů do chudších mimoevropských zemí. Negativní vliv může navíc mít pandemie covidu-19, kvůli níž se začaly více používat jednorázové plastové výrobky.

Sedmadvacítka unijních zemí jen za rok 2018 vyprodukovala 29 milionů tun plastového odpadu, z čehož bylo 60 procent obalů jako jsou kelímky od jogurtů či láhve od nápojů. Pouze zhruba 40 procent těchto obalů se však podle auditorů daří recyklovat. Podle současného cíle stanoveného Evropskou komisí má přitom do roku 2025 projít recyklačními linkami 50 procent a do roku 2030 55 procent plastových odpadů.

"Aby splnila své recyklační cíle pro plastové obaly, musí EU zvrátit současnou situaci, kdy více spalujeme než recyklujeme," uvedl auditor Samo Jereb odpovědný za dnes zveřejněnou zprávu.

Unijní země podle něho především potřebují výrazně větší kapacity recyklačních zařízení. Téměř třetina odpadu určeného k recyklaci je navíc z EU vyvážena do třetích zemí. Členským státům v tomto směru může zkomplikovat situaci chystaný zákaz vývozu některých hůře recyklovatelných odpadů do méně hospodářsky vyspělých zemí.

💬 "By resuscitating single-use habits amid sanitary concerns, the #COVID pandemic shows that #plastics will continue to be a mainstay of our economies, but also an ever-growing environmental threat.”



🎙️ @jereb_samo, #ECA Member responsible for the report