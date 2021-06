EU zkoumá, zda maďarský zákon namířený proti LGBT porušuje unijní právo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská komise vyhodnocuje, zda nový maďarský zákon, který mezi mladými lidmi do 18 let zakazuje šířit jakékoliv materiály zobrazující homosexualitu a změnu pohlaví, neporušuje unijní právo. Dnes to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.