EU zvažuje posílení obranné spolupráce, ve hře je i vývoj vlastních zbraní

EU již několik let diskutuje o možnostech vytvoření společné armády, kterou prosazuje například Francie. Řada zemí včetně Česka je však proti a tvrdí, že unijní obranná integrace by pouze zdvojovala existující spolupráci v rámci Severoatlantické aliance.

EDA sdružující všechny členské země EU vyjma Dánska dnes ministrům obrany představila analýzu možností, kde by mohly obrannou spolupráci zlepšit, aby snáze čelily současným bezpečnostním rizikům.

"Je to výsledek podrobných jednání s obrannými úřady členských zemí na úrovni EU. Ukazuje státům oblasti, v nichž je velký potenciál na evropskou obrannou spolupráci," prohlásil po videokonferenci s ministry šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

The Strategic Compass will guide our work on security and defence. As a first step in its development, the first EU-wide intelligence analysis looks at the on threats & challenges the EU will face. #Strategic Compass#FAC #EUDefence ministers pic.twitter.com/T5SIWHmct5