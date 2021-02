EU zvýší příspěvky do očkovacího programu na miliardu eur

Na COVAX dosud evropská sedmadvacítka vyčlenila 500 milionů eur. Z nyní přislíbené další půl miliardy eur pro COVAX by 300 milionů mělo do programu přijít v podobě příspěvku a dalších 200 milionů ve formě úvěru poskytnutého z rozpočtu EU.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová by na virtuální vrcholné schůzce zemí G7 měla oznámit také dalších 100 milionů eur na podporu vakcinační kampaně v Africe. Mimo rámec programu COVAX již dříve EU přislíbila, že se podělí o své vakcíny s některými evropskými a africkými zeměmi.

Programu Světové zdravotnické organizace (WHO) COVAX se účastní na 190 zemí. Jeho cílem je zajistit spravedlivou distribuci vakcín i zemím s nízkými a středními příjmy. Ambicí programu je podat do června 336 milionů dávek covidové vakcíny a do konce roku naočkovat dvě miliardy lidí, uvedla AP.

Momentálně se však COVAX potýká s nedostatkem očkovacích látek, neboť si je do značné míry přednostně zajistily bohatší země. V mnoha chudších státech se proto dosud vůbec nezačalo očkovat. Nevládní organizace Amnesty International to označila za "žalostné morální selhání, které ve výsledku poškodí bohaté země".

EK čelí kritice, že start očkování nezvládla a nebyla pro obyvatele bloku schopná zajistit dostatek vakcín. Ačkoliv si objednala 2,6 miliardy dávek, které by měly pohodlně stačit pro naočkování 450 milionů obyvatel EU, dodávky vakcín váznou kvůli pomalé výrobě i distribuci.