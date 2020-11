Eurokomisař Breton vidí šanci na brexitovou dohodu půl na půl

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Šance na uzavření dohody o podmínkách vystoupení Británie z Evropské unie je teď zhruba půl na půl. V rozhovoru na stanici France 2 to dnes prohlásil eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Británie má podle něj mnohem víc co ztratit než Evropská unie, pokud by jednání nedospěla k dohodě.