Eurokomisař i europoslanci varují před nekontrolovanou mocí sítí

Twitter se v sobotu rozhodl znemožnit Trumpovi přístup k účtu, který byl jeho nejdůležitější komunikační platformou. Společnost to zdůvodnila snahou předejít "nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem". Trump ve svých příspěvcích trval na nepodložených tvrzeních o podvodech v nedávných prezidentských volbách a odmítal odsoudit násilné středeční vniknutí svých podporovatelů do budovy amerického Kongresu. Také Facebook minulý týden uvedl, že Trumpův účet pozastaví minimálně do konce jeho prezidentského mandátu 20. ledna.

"Fakt, že šéf firmy může bez jakékoli kontroly či vyváženosti vypnout prezidentovi USA mikrofon, budí velké rozpaky. Není jen potvrzením moci těchto platforem, ale také ukazuje velké slabiny způsobu, jímž je naše společnost organizována v digitálním prostoru," napsal dnes eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton na bruselském webu Politico.

Reakce sociálních sítí na útok na Kongres může podle něj zcela nově definovat jejich roli a odpovědnost, kterou je třeba konkrétněji regulovat. V tomto smyslu Breton srovnal význam událostí z minulého týdne s teroristickými útoky na New York a Washington z 11. září 2001.

Brusel v prosinci zveřejnil návrhy nových pravidel digitálního prostředí, které počítají s větší odpovědností platforem za jejich obsah, zároveň by však měly zajistit svobodu projevu.

"Nemůžeme nechat na velkých amerických technologických společnostech, aby rozhodovaly, jak budeme a nebudeme diskutovat, co může a nemůže být řečeno v demokratickém projevu," uvedl dnes na webu předseda nejsilnější europarlamentní skupiny lidovců Manfred Weber. Pravidla, která navrhla komise, jsou podle něj krokem správným směrem, avšak EU by měla zajít dál a mít jasný přehled o algoritmech, podle nichž jednotlivé sítě fungují. Unie by stejně jako v jiných předchozích případech měla nastavit trend pro celý svět, dodal Weber.

O návrzích komise budou během následujících měsíců vyjednávat členské státy s europarlamentem, než schválí jejich definitivní podobu. Ani další přední poslanci se netají tím, že Trumpovo odstavení od účtů na sítích je pro ně varováním.

"Trumpovy nepravdivé výroky ohledně ukradených voleb odsuzuji. Zároveň si ale myslím, že o blokování účtů nebo odstraňování obsahu má rozhodovat nezávislý soud. Je nepřípustné, aby Mark Zuckerberg sám rozhodoval o tom, co je v pořádku, a co ne," prohlásil na adresu šéfa Facebooku český pirátský místopředseda EP Marcel Kolaja. Dodal, že činnost soudů je nutné přizpůsobit digitálnímu věku a vyhradit jejich dostatečné kapacity právě pro podobná rozhodování.