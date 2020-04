Europarlament nabídl budovu jako nemocnici, z poslanců jsou dobrovolní lékaři

Počet obyvatel Belgie, kteří jsou s prokázanou chorobou COVID-19 v nemocnicích, překročil tento týden pět tisíc a ačkoli se jeho růst zpomalil, některá zdravotnická zařízení se blíží naplnění svých kapacit. Několik nemocnic v Bruselu už v tomto týdnu muselo nové případy přesměrovat jinam.

Vedení EP proto ve čtvrtek rozhodlo, že část jedné z bruselských budov dá k dispozici, aby v ní mohla vzniknout nouzová nemocnice. Zdravotníkům navíc parlament nabídl stovku aut ze svého vozového parku.

"Jsme připraveni učinit to samé v případě našich sídel v Lucemburku a Štrasburku, pokud je budou potřebovat," uvedl předseda EP David Sassoli.

