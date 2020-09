Europarlament přesouvá schůzi ze Štrasburku do Bruselu

Francouzské úřady kvůli vysokému počtu nových případů koronaviru departament Bas-Rhin, v němž Štrasburk leží, zařadily minulý víkend do takzvané červené zóny. I to podle Sassoliho přispělo k rozhodnutí přemístit plenární zasedání. V případě jednání ve Štrasburku by poslanci i personál europarlamentu po návratu do belgické metropole museli do karantény.

Poradce francouzského prezidenta pro evropské záležitosti Clément Beaune podle agentury AFP uvedl, že Paříž rozhodnutí o zrušení zasedání ve Štrasburku "bere s lítostí na vědomí".

Evropský parlament od březnového vypuknutí epidemie v Evropě zasedal pouze v omezené formě v Bruselu, přičemž většina poslanců se do debat a hlasování zapojovala na dálku. V červnu po částečném ústupu viru Sassoli oznámil, že zářijová schůze se opět přesune do Štrasburku, kde se za běžných okolností europoslanci scházejí každý měsíc vyjma srpna. Štrasburk je podle unijních smluv hlavním místem plenárních zasedání a Francie i v souvislosti s ekonomickým přínosem pro město usiluje o to, aby tomu tak bylo i nadále. Beaune dnes vyzval k rychlému obnovení dosavadní praxe.

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie covidu-19 ve Francii ale už minulý týden značná část europoslanců navrhovala, aby se s návratem do alsaského města ještě počkalo.