Pro novou komisi hlasovalo 461 europoslanců, proti bylo 157 a 89 se jich zdrželo. Předseda EP David Sassoli popřál nové komisi vše nejlepší v práci a předal nové předsedkyni der Leyenové dopis potvrzující schválení. Nyní musí nové složení EK ještě formálně odsouhlasit šéfové států a vlád unijního bloku. V komisi bude chybět zástupce Velké Británie, která do ní už nikoho nenominovala, neboť chce z EU na konci ledna odejít.

Program své komise ráno v rozpravě představila její nová šéfka von der Leyenová. V projevu citovala prvního porevolučního prezidenta Československa Václava Havla a jeho slova o tom, že o věci je třeba usilovat, protože jsou dobré, nikoliv jen proto, že mají šanci na úspěch.

Zdůraznila, že boj s klimatickými změnami je pro Evropu existenční otázka, která si žádá okamžité řešení. Uvedla také, že chce modernizovat rozpočet EU s ohledem na nové priority, mezi které vedle ochrany klimatu patří také digitalizace či sociálně odpovědná ekonomika. Hodlá rovněž zajistit bezvýhradné dodržování vlády práva v unijních zemích.

Благодаря! Hvala! Děkuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitäh! Kiitos! Merci! Danke! Ευχαριστώ! Köszönöm! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Ačiū! Grazzi! Dziękuję! Obrigada! Mulțumesc! Ďakujem! Hvala! ¡Gracias! Tack! https://t.co/lTTVclX04E