Europol zatkl 422 "bílých koní", na operaci EMMA se podíleli i Češi

Akce s názvem European Money Mule Action (EMMA) se v 26 zemích letos konala již pošesté, píše se ve zprávě Europolu. Na operaci se podílela i Česká republika.

Termínem "bílý kůň" bývá označována osoba, která pod vidinou snadného výdělku přijímá na svůj bankovní účet peníze od třetí strany a převádí je na jiný, případně vybírá v hotovosti a je tak spolupachatelem trestné činnosti. "Money Muling" je podle České bankovní asociace nezákonné praní špinavých peněz přes bílé koně, které je v 90 procentech případů spojeno s počítačovou kriminalitou.

Při operaci EMMA6 bylo od září do listopadu za podpory více než 500 bank a dalších finančních institucí odhaleno 4942 podvodných finančních transakcí, zabránilo se celkové ztrátě 33,5 milionu eur (884 milionů korun).

RT @CityPolice: We're part of a world-wide crackdown on money launderers: 422 arrests. Launderers use other people's bank accounts to move and clean dirty money. Those people are money mules, and help criminals cover their tracks. #DontBeAMule https://t.co/hZoeg3Bq6o