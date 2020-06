Europoslanci budou příští pátek hlasovat o rezoluci kritické k Babišovi

"Na rezoluci byla shoda mezi všemi politickými stranami včetně Renew Europe, která společný návrh aktivně podpořila a podílela se na znění textu," uvedl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský s odkazem na europarlamentní skupinu liberálů, v níž působí i poslanci zvolení za Babišovo hnutí ANO. Mluvčí liberálů na dotaz ČTK, zda má návrh podporu jejích členů, nereagoval. Zatímco řada politiků z frakce již dříve hovořila o tom, že usnesení podpoří, čeští členové jsou k němu kritičtí.

Rezoluce vychází z debaty o zneužívání peněz z unijního rozpočtu, kterou poslanci vedli v lednu a v níž řada z nich situaci v Česku kritizovala. Dosavadní návrh usnesení, který má ČTK k dispozici, vyjadřuje politování nad tím, že Babiš stále kontroluje Agrofert a přitom má zároveň vliv na rozdělování evropských peněz v Česku, což "zpochybňuje nezávislý a objektivní výkon jeho funkce".

Návrh, jehož znění se může ještě změnit, také vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla nástroj, který by konfliktům zájmů napříště efektivně zabránil. Členské země by podle poslanců měly přijmout společný etický standard pro politiky, který by podobným situacím předešel.

Usnesení se vrací také k únorové návštěvě členů výboru EP pro rozpočtovou kontrolu v Česku. Babiš v souvislosti s misí označil její šéfku Moniku Hohlmeierovou za pomatenou a české členy Zdechovského a Mikuláše Peksu za vlastizrádce. Poslanci v navrhovaném textu "rázně odsuzují užití urážlivých výrazů" Babišem a označují za nepřijatelné, že europoslanci kvůli své práci dostávají výhrůžky.

Podle Zdechovského by se navíc do textu mohla dostat i pasáž o tom, že Babiše za osobu s rozhodujícím vlivem na Agrofert označují i britské úřady, o čemž nedávno informovala česká média.

Loňská zpráva auditorů EK, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Možného premiérova střetu zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Babiš obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.