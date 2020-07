Europoslanci mají výhrady k "historické dohodě" ze summitu

Šéfové poslaneckých frakcí ovšem vyjadřovali nesouhlas se škrty v programech na podporu vědy a výzkumu i s dalšími parametry rozpočtu.

Prezidenti a předsedové vlád členských zemí evropského bloku v noci na úterý po čtyřdenním maratonu jednání schválili zvýšení dlouhodobého rozpočtu o fond v objemu 750 miliard eur (asi 20 bilionů Kč) určený na oživení ekonomik zasažených koronavirovou krizí. EP nebude mít možnost hlasovat přímo o nastavení tohoto záchranného balíčku, jeho souhlas je ovšem nutný pro schválený celého víceletého finančního rámce. Své představy o unijním rozpočtu na období 2021-2027 dnes poslanci vyjádří prostřednictvím usnesení.

"Jsem rád, že byla nalezena shoda, dohoda mě ale netěší," shrnul v dopolední rozpravě své pocity Manfred Weber, který vede největší europarlamentní frakci Evropská lidová strana. Podobně jako zástupci dalších velkých skupin má za to, že současný návrh víceletého rozpočtu "nenabízí odpovědi na výzvy příštích sedmi let".

"Nejsme v tuto chvíli připraveni spolknout tu hořkou pilulku, kterou jste zmínila," řekl Weber. Odkazoval tím na slova von der Leyenové, kterou prý také netěší vývoj kolem programů na podporu vědy, inovací a "udržitelné infrastruktury".

