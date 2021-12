Europoslanci vyjádřili podporu skupině Memorial a kritizovali Putina

Europoslanec Andrius Kubilius, který je bývalým litevským premiérem, uvedl, že Putin chce Memorial zničit a vrátit sovětského diktátora Josifa Stalina "na výsluní". "Největší obětí Stalinových zločinů byl samotný ruský národ. Ten si musí uvědomit tragické zločiny své minulosti, protože to je jediný způsob, jak překonat nostalgii po imperiální minulosti, kterou se vyznačuje nová ruská demokracie," poznamenal.

Kubilius vzápětí dodal, že mentalita ve Stalinových a Putinových časech se příliš neliší. "Jediný rozdíl je v tom, že jeden režim byl silnější v masových perzekucích a druhý v masové kleptokracii," pokračoval. "Putinova logika je velmi jednoduchá, není třeba registrovat ani prošetřovat zločiny ani Putinovy, ani Stalinovy. Musíme se pokusit zničit tento Putinův pokus vrátit Stalina na výsluní a ničit památku jeho zločinů," dodal Kubilius s tím, že by bylo dobré vytvořit post zvláštního vyslance EU pro lidská práva v Rusku.

Česká lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová označila Memorial za "legendu" v lidskoprávní oblasti. "Tato organizace je pro Putina nepohodlná a také asi nebezpečná," uvedla. "Není to zahraniční agent, není to extremistická organizace. Memorial pomáhá zahraničním badatelům hledat stopy v archivech. Posledních pět let, od roku 2016, má Memorial i českou pobočku. Právě díky Memorialu se podařilo zmapovat osudy některých z více než tisícovky Čechů, kteří byli popraveni v někdejším Sovětském svazu," dodala s tím, že ruská prokuratura sice českou pobočku ohrozit nemůže, ale postupuje proti skupině v Rusku. V závěru uvedla, že EU by měla "uvalit a podporovat sankce proti všem ruským představitelům, kteří nezákonně brání v práci a samotné existenci Memorialu a podobných organizací".

Francouzský europoslanec Raphaël Glucksmann označil Memorial za "svědomí Ruska" a dodal, že kritizuje ruský režim, nikoliv ruský národ. V závěru vystoupení zdůraznil, že by ruští oligarchové a politici neměli mít možnost jezdit do EU lyžovat či mít vily na Azurovém pobřeží.

Memorial vznikl na konci 80. let a k jeho zakladatelům patřil sovětský disident a nositel Nobelovy ceny za mír Andrej Sacharov. Organizace proslula především odhalováním zločinů stalinismu, věnuje se také ochraně lidských práv. V současnosti tato mezinárodní historicko-vzdělávací a lidskoprávní společnost, jejíž hlavní sídlo je v Moskvě, zveřejňuje jména politických vězňů v dnešním Rusku a informace o porušování lidských práv v ruských věznicích.

Zrušení mezinárodní podoby Memorialu žádá ruská prokuratura a řízení se vede u ruského nejvyššího soudu, který jednání o věci 14. prosince opět odročil. Jako důvod pro rozpuštění podle Memorialu prokuratura uvedla, že organizace soustavně porušuje zákon o takzvaných zahraničních agentech. Ten Rusko přijalo v roce 2012 a postupně ho rozšířilo z nevládních organizací na nezávislá média i jednotlivce, kteří přijímají finance ze zahraničí a podle úřadů vyvíjejí politickou činnost.