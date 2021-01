Europoslanci vyzvali EK, aby zveřejnila smlouvy s výrobci vakcín

Komise v rámci společných nákupů zajistila pro 450 milionů obyvatel členských zemí 2,3 miliardy dávek vakcíny od šesti výrobců. Pro použití v EU jsou však zatím schváleny jen dva preparáty - od americko-německého sdružení firem Pfizer/BioNTech a od americké společnosti Moderna. Některé státy si v minulých týdnech stěžovaly, že distribuce vakcín je příliš pomalá, což komise zdůvodňovala nedostatkem výrobních kapacit. Kritika zesílila minulý pátek, kdy Pfizer oznámil omezení produkce na několik příštích týdnů.

Podle řady europoslanců by měla komise odtajnit všechny detaily nákupů vakcín. "Proč nejsou všechny informace o těchto nákupech veřejně dostupné, když byly zaplaceny z veřejných peněz?" ptal se například šéf liberální frakce Dacian Ciološ. Předseda klubu zelených Philippe Labmerts zase podotkl, že by veřejnost měla znát nejen ceny očkovacích látek, ale i to, kdo bude odpovědný v případě jejich selhání: zda úřady, či farmaceutické firmy.

"Komise musí transparentně předložit fakta a čísla, kolik vakcín, v jakém časovém horizontu, za jakých podmínek a od kterých výrobců objednala, a doložit na základě jakých kritérií tato rozhodnutí činila," uvedl český konzervativní europoslanec Jan Zahradil. Podle něj je nepřijatelné, aby komise po tlaku z některých zemí upřednostňovala jejich výrobce, jak naznačují nedávné informace německých médií.

Další politici zdůrazňovali, že EU i přes některé potíže zvládne "největší očkovací akci historie" lépe společně, neboť jako celek má u výrobců nižší ceny a lepší přístup k vakcínám.

"Nemůžeme dovolit, aby zdravotnický nacionalismus ohrozil princip spolupráce, s níž jsme rozjeli společnou očkovací strategii," varovala šéfka europarlamentních socialistů Iratxe Garcíaová před snahou některých zemí jako Německo či Dánsko pořizovat si další vakcíny mimo společné kontrakty.

Velká část zákonodárců zastává názor, že co nejrychlejší proočkování většiny evropské populace může unii během letošního roku dovolit návrat k běžnému provozu. Zásadní bude podle nich vzájemné uznávání očkovacích potvrzení.

"Ve chvíli, kdy bude vakcína široce dostupná veřejnosti, by vzájemně uznávaný očkovací průkaz pomohl znovu nastartovat ekonomiku, ať již díky možnosti lidí cestovat nebo například obnovením kulturních akcí," uvedl český europoslanec Stanislav Polčák z nejpočetnější lidovecké parlamentní skupiny.

Komisařka Kyriakidisová prohlásila, že po firmě CureVac, která poslance nechala minulý týden do smlouvy nahlédnout, by mohly následovat další výrobci. Schválení dalších očkovacích látek pro unijní trh by podle ní mělo být záležitostí příštích týdnů. Třetí vakcínu od firmy AstraZeneca by Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) mohla podmínečně povolit koncem ledna.