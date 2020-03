Europoslanci zkritizovali přístup zemí EU k víceletému rozpočtu

Lídři evropských zemí se v únoru na dvoudenní schůzce nedokázali shodnout na celkové výši ani rozdělení rozpočtu na období let 2021 až 2027. Zatímco Michel navrhl objem na úrovni 1,07 procenta hrubého národního důchodu (HND) EU, některé státy západní a severní Evropy požadovaly snížení o další desítky miliard eur až k hranici jednoho procenta. Europarlament se přitom již dříve shodl na požadavku o více než 200 miliard eur vyšším než je Michelův návrh.

„Tenhle návrh skandálně omezuje společné zdroje EU. Koronavirus dokazuje, že nemáme dost společných prostředků na financování léčiv. Nemáme ani zdroje na řešení migrace,“ kritizoval výši rozpočtu zástupce nejsilnější lidovecké skupiny José Manuel Fernandes.

Stejně jako další poslanci požadoval zejména navýšení peněz na výzkum či bezpečnost a vedle epidemie koronaviru připomínal tisíce uprchlíků snažících se dostat z Turecka do Řecka.

Zatímco EP usiluje zvláště o co nejsilnější zastoupení centrálních investičních programů, o jejichž financování se rozhoduje přímo v Bruselu, velká část členských zemí včetně Česka chce vyjednat přesun co největší části peněz do strukturálních fondů, kde konkrétní projekty do pravomoci států. Poslanci by rovněž rádi v příštím rozpočtu viděli jasně určené nové vlastní zdroje financí, zejména ekologické poplatky, což se řadě států nelíbí.

„Politické ambice zelené dohody a přechod k digitální ekonomice budou mít smysl jen tehdy, pokud je doprovodí reálná vize rozpočtu a investic,“ připomněl šéf liberální skupiny Dacian Ciološ, že Michelův návrh ubral finance i zmíněným prioritám šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové.

Parlament nemůže přímo zasahovat do jednání o rozpočtu, které je zcela na lídrech členských zemí, má však při jeho schvalování konečné slovo. Michel by proto chtěl mít kompromis vyjednaný nejlépe do poloviny roku, aby měl parlament dost času rozpočet potvrdit. O termínu dalšího summitu však i s ohledem na koronavirus zatím nerozhodl.

Řada poslanců přitom tvrdí, že pokud státy nepřijmou zásadní změny, pak dohodnutou variantu nepodpoří. Pokud nebude koncem roku rozpočet schválen, nerozběhne se financování nových projektů.