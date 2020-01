Evakuace cizinců z Wu-chanu: Odstartuje první letadlo. Budou na palubě i Češi?

"První letadlo určené k repatriaci (Francouzů) odstartuje zítra z Paříže a s největší pravděpodobností se ve čtvrtek vrátí zpátky s lidmi..., kteří nemají žádné symptomy (nákazy)," prohlásil dnes Djebbari.

"Tito lidé budou dáni do karantény. Poté bude, v zatím neupřesněném termínu, vypraven druhý let pro lidi, u nichž byly zaznamenány příznaky choroby a kteří by tudíž mohli být přenašeči viru. Po příletu do Paříže o ně bude náležitě postaráno," dodal.

Nový virus, označovaný jako 2019-nCoV, podle lékařů vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání.

V pondělí náměstek francouzského ministra zahraničí Jean-Baptiste Lemoyne prohlásil, že na palubě francouzských evakuačních letadel bude i několik občanů jiných evropských zemí. Detaily o jejich národnosti ale nesdělil. Premiér Babiš v pondělí uvedl, že Česko právě s Francií jedná o evakuaci dvou českých studentů z Wu-chanu.