Evropa definitivně přišla o Londýn. Velká facka pro Corbyna, píše zahraniční tisk

"Evropa přišla o Londýn, tentokrát doopravdy," napsal Corriere della Sera. V komentáři poznamenává, že od 23. června 2016, kdy se britští voliči vyslovili v referendu pro odchod z unie, bloudila Británie v labyrintu, ze kterého ji nyní Johnson vyvádí. Jasné vítězství mu navíc dává značný manévrovací prostor při jednáních.

"Politická mapa Velké Británie se mohutně otřásla," napsal nizozemský deník NRC Handelsblad. Podle něj se po Johnsonově jasném vítězství nezmění jen rozložení sil v britské Dolní sněmovně, ale také tón celé debaty. "Důvěrně známé obrázky z patových parlamentních hlasování o brexitu se už nebudou opakovat," myslí si list.

Mladí lidé v #UK očividně vidí svou budoucnost v #EU. Bohužel po včreješích volbách je #Brexit v lednu 2020 velmi pravděpodobný. Škoda, britský hlas bude v Evropě chybět. pic.twitter.com/wDcsyJ3DW4 — Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 13, 2019

Jádro Johnsonova úspěchu podle NRC Handelsblad spočívá v severoanglických a středoanglických městech, která po desetiletí až stovku let byla v rukách labouristů a kde konzervativci čelili nenávisti. Konzervativní strana toto musí mít na paměti, pokud si chce přízeň těchto nových voličů udržet, dodal nizozemský deník.

Konzervativci získali drtivou většinu, nevídanou od thatcherovské éry, napsal pravicový francouzský deník Le Figaro. Liberální demokraté se sice na národní úrovni prezentovali jako jediní, kdo dokáže odchod země z EU zastavit, nepodařilo se jim ale přetáhnout příznivce unie z řad konzervativců a labouristů.

"Boris Johnson vyhrál dvojí sázku," konstatuje list. Získal podporu zastánců brexitu a zároveň nové voliče v tradičních labouristických obvodech na severovýchodě a středu Anglie. Labouristé utrpěli nejhorší porážku od roku 1935, poznamenal Le Figaro.

O vyhrané sázce píše také francouzský levicový list Le Monde. "Johnson tak bude moci zůstat v Downing Street pět let a 31. ledna 2020 vyvést zemi z EU, jak slíbil," uvedl deník. Podle rovněž levicového deníku La Libération dostali labouristé od voličů "velký políček" a je těžké si představit, že by se jejich šéf Jeremy Corbyn udržel v čele strany.

Johnsonem neustále opakovaný volební slogan Dokončeme brexit se očividně neminul účinkem, napsal Neue Zürcher Zeitung (NZZ), podle kterého dali hlas konzervativnímu premiérovi i labourističtí zastánci brexitu.

"Nyní očekávané vystoupení z EU 31. ledna ale k překvapení mnoha Britů přinese jen krátkou pauzu k nadechnutí. Brexit totiž vůbec není, jak tvrdil v kampani premiér, připraven k upečení," myslí si NZZ. V únoru, po odchodu z unie, vstoupí Británie do přechodného období, připomenul list. "Začne tak další kolo dramatu," dodal s tím, že během této doby bude Londýn s Bruselem jednat o podobě budoucích vztahů.

"Dohody se musí dosáhnout v brzkém termínu do konce roku 2020. Prodloužení termínu již Johnson vyloučil. Pokud do té doby žádná ujednání nebude, hrozí opět scénář odluky bez dohody. "Jinými slovy bychom byli znivu na začátku," míní NZZ.

"Britové chtěli, aby ten cirkus už skončil. Spekulanti a investoři z celého světa už nechtěli žádné další váhání. A šéfové států a vlád EU, kteří právě jednají v Bruselu, chtěli konečně utéct z chaosu, který Británie v unii způsobila," napsal švédský deník Aftonbladet. Drtivé Johnsonovo vítězství je podle tohoto listu přijímáno tak trochu s ulehčením, ačkoli brexit bude pro EU znamenat oslabení. "To, jak se věci vyvinuly, bylo snad to nejlepší, v co jsme mohli doufat. Každopádně můžeme být šťastní, že cirkus končí. Ale klaun na jevišti zůstává," dodal Aftonbladet.

Španělský deník El Mundo výsledek britských voleb chápe jako ještě větší prohloubení příkopů uvnitř země, které vypsáním referenda o unijní budoucnosti Spojeného království začal kopat někdejší britský premiér David Cameron.