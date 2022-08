Evropa dostane vakcíny proti omikronu brzy po jejich schválení, řekl europoslanec

Očekává se, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) tento týden rozhodne o vakcínách od společností Moderna a Pfizer/BioNTech, které jsou zaměřené jak na původní variantu viru, tak na variantu omikronu BA.1.

Společnost Moderna dodá do EU v prvních dvou měsících 70 milionů dávek vakcíny, přičemž osm až 11 milionů dávek by mělo být k dispozici již v prvním zářijovém týdnu. Německo by mělo obdržet čtyři miliony dávek v prvních dvou týdnech po schválení, uvedl Liese ve svém prohlášení.

Podle Lieseho se také očekává, že jen do Německa bude v září dodáno až 29 milionů dávek vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, z toho deset milionů v prvních dvou týdnech po schválení vakcíny regulátorem.

"Budoucí dodávky nemůžeme komentovat," uvedl mluvčí Evropské komise. Zástupci společností Moderna, Pfizer a BioNTech bezprostředně nereagovali na žádost agentury Reuters o komentář.